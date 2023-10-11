وقوع زلزالين جديدين في أفغانستان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مركز الزلازل لأوروبا والبحر المتوسط بوقوع زلزالين بقوة 6.4 درجة و5 درجات على مقياس ريختر في أفغانستان.



وقال إن مركز الزلزال الأول الذي بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر، كان يقع على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 34 كيلومترا شمال غربي مدينة هرات التي يقطنها نحو 272 ألف نسمة ولا توجد هناك معلومات حول وقوع إصابات جراء هذا الزلزال.



وبعد وقت قصير أعلن خبراء الزلازل عن تسجيل زلزال ثان بقوة 5 درجات على مقياس ريختر غرب أفغانستان.



وكان مركز هذا الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 28 كيلومترا شمال غربي مدينة هرات أيضا. ولم تصل حتى الآن أي أنباء عن وقوع إصابات أو وفيات.

روسيا اليوم

