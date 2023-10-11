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الصحة الفلسطينية: الاحتلال يتعمد استهداف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف

10/11/2023 1:10:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال تتعمد استهداف الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية وسيارات الإسعاف.


وأضاف المصدر ذاته أن الطواقم الطبية تعمل في ظروف خطرة، وطالب الجهات الدولية بخطوات فاعلة لحمايتها.


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