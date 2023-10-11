الصحة الفلسطينية: الاحتلال يتعمد استهداف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف

الصحة الفلسطينية: الاحتلال يتعمد استهداف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف
التاريخ
10/11/2023 1:10:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال تتعمد استهداف الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية وسيارات الإسعاف.
وأضاف المصدر ذاته أن الطواقم الطبية تعمل في ظروف خطرة، وطالب الجهات الدولية بخطوات فاعلة لحمايتها.
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