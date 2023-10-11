شاهد لحظة تدمير ناقلة للاحتلال بصواريخ حزب الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشر "حزب الله" اللبناني مشاهد، لعملية استهداف ناقلة جند إسرائيلية من نوع "زيلدا"، عند موقع الصدح غربي بلدة صلحا (أفيفيم) بصاروخين موجهين بدقة عالية.
ويظهر الفيديو استهداف ناقلة الجند بصاروخين موجهين، ما أدى إلى احتراقها وتدميرها بالكامل.
هذا وقال "حزب الله" في بيان مساء أمس الثلاثاء، إنه استهدف ملالة إسرائيلية من نوع "زيلدا" عند موقع الصدح غربي بلدة صلحا (أفيفيم) بصاروخين موجهين وتم إصابتها وتدميرها بالكامل. مؤكدا أن الاستهداف جاء ردا على الاعتداءات الإسرائيلية ضد عدد من نقاط المراقبة التابعة للمقاومة الإسلامية.
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