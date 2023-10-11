خبير أمريكي: إسرائيل ستتعرض للهزيمة في هذه الحالة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المحلل الجيوسياسي الأمريكي براندون فايشرت، في مقالة لموقع 19FortyFive، إنه يجب على الولايات المتحدة أن تدعم إسرائيل، التي قد تتعرض للهزيمة، في ظل عدد من الظروف.



وأضاف فايشرت، الذي عمل سابقا كموظف في الكونغرس: "بدون الدعم الأمريكي، ستهزم إسرائيل تماما إذا شن حزب الله المدعوم من إيران حملة إرهابية متواصلة بينما تكون إسرائيل تحارب ضد حماس".



كما أعرب المحلل عن قلقه من أنه "إذا خسرت إسرائيل، في هذه الحرب فإن أمريكا قد تخسر نفوذها في الشرق الأوسط لصالح الصين".



السبت الماضي، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاومين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.

روسيا اليوم