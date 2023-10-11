بيركنستوك تحدد سعر الطرح العام الأولي لأسهمها عند 46 دولارا للسهم

حددت شركة صناعة الأحذية الخفيفة (الصندل) الألمانية بريكنستوك سعر الطرح العام الأولي لأسهمها في بورصة نيويورك للأوراق المالية عند 46 دولارا للسهم.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الشركة حددت سعرالطرح كمتوسط للنطاق السعري الذي حددته في البداية وكان يتراوح بين 44 و49 دولارا للسهم.

وبهذا السعر تصل القيمة السوقية للشركة الموجود مقرها في مدينة لينتس آم رين

في ولاية راينلاند -بلاتينات بجنوب غرب ألمانيا إلى حوالي 6ر8 مليار دولار.

وبعد تنفيذ عملية الطرح ستظل شركة إل كاترتون الأمريكية المرتبطة بإمبراطورية السلع الفاخرة إل.في.إم.إتش ورئيسها الملياردير

برنار أرنو صاحبة الحصة المسيطرة على بيركنستوك.

وتقول بيركنستوك إن أصلها يعود إلى عام 1774 عندما أسسها صانع الأحذية يوهانس بيركنستوك وتقول الشركة إنها مخترعة "وسادة القدم".