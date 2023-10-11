بيركنستوك تحدد سعر الطرح العام الأولي لأسهمها عند 46 دولارا للسهم

(MENAFN
- Al-Bayan)
حددت شركة صناعة الأحذية الخفيفة (الصندل) الألمانية بريكنستوك سعر الطرح العام الأولي لأسهمها في بورصة نيويورك للأوراق المالية عند 46 دولارا للسهم.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الشركة حددت سعرالطرح كمتوسط للنطاق السعري الذي حددته في البداية وكان يتراوح بين 44 و49 دولارا للسهم.
وبهذا السعر تصل القيمة السوقية للشركة الموجود مقرها في مدينة لينتس آم رين
في ولاية راينلاند -بلاتينات بجنوب غرب ألمانيا إلى حوالي 6ر8 مليار دولار.
وبعد تنفيذ عملية الطرح ستظل شركة إل كاترتون الأمريكية المرتبطة بإمبراطورية السلع الفاخرة إل.في.إم.إتش ورئيسها الملياردير
برنار أرنو صاحبة الحصة المسيطرة على بيركنستوك.
وتقول بيركنستوك إن أصلها يعود إلى عام 1774 عندما أسسها صانع الأحذية يوهانس بيركنستوك وتقول الشركة إنها مخترعة "وسادة القدم".
MENAFN11102023000110011019ID1107222896
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.