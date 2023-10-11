"أسترا تك" تتعاون مع إكسبو أصحاب الهمم الدولي في دولة الإمارات لتعزيز الشمول المالي

(MENAFN
- Atteline) متجر "بوتيم" يتيح لأصحاب الهمم عرض منتجاتهم وبيعها وتعزيز الوصول إلى مستخدمي التطبيق في دولة الإمارات
دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 10 أكتوبر 2023 - أعلنت "أسترا تك"، المجموعة الرائدة في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن دعمها لإكسبو أصحاب الهمم الدولي في دولة الإمارات والذي انطلق يوم الإثنين 9 أكتوبر في دبي. وبموجب هذا التعاون، تهدف "أسترا تك" إلى تزويد أصحاب الهمم بحل رقمي مبتكر يتيح لهم استعراض منتجاتهم وبيعها على متجر "بوتيم"، مما يعزز وصولهم إلى قاعدة مستخدمي تطبيق "بوتيم" في دولة الإمارات والبالغ عددهم ثمانية ملايين مستخدم.
ويعكس دعم "أسترا تك" للفعالية جهودها المبذولة لرفع سوية الشمولية الرقمية ودعم التمكين المالي لجميع أفراد المجتمع. كما يقدم تطبيق "بوتيم" فائق القدرات فرصاً متساوية ويوفر أدوات الشمولية المالية الأساسية لمستخدميه البالغ عددهم 150 مليون مستخدم على مستوى العالم. ويجسد هذا الدعم التزام "أسترا تك" الراسخ بإحداث أثر إيجابي شامل، ويسلط الضوء على منهجيتها الفاعلة في تمكين أفراد المجتمع من خلال الاعتماد على أحدث الابتكارات التكنولوجية.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عبدالله أبو الشيخ، المؤسس المشارك لشركة "أسترا تك" والرئيس التنفيذي لمنصة "بوتيم": "نعتزم في "أسترا تك" الاستفادة من الإمكانات التي توفرها التكنولوجيا لإحداث تغيير ملموس يسهم في تطوير المجتمع. كما ندرك أهمية الدور الذي يؤديه أصحاب الهمم في مجتمعاتنا وقدرتهم على المساهمة الفعالة في تعزيز التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات."
وأضاف: "يؤكد تعاوننا مع إكسبو أصحاب الهمم الدولي التزامنا بمبادئ الشمولية وتكافؤ الفرص والمسؤولية المجتمعية. ومن خلال توفير هذه الحلول الرقمية، نحرص على إحداث أثر إيجابي في المجتمع وتعزيز جودة حياة أفراده. ويسرنا دعم أصحاب الهمم من خلال تزويدهم بمنصة تتيح لهم عرض مواهبهم ومنتجاتهم لجمهورٍ أوسع، إلى جانب توفير فرص جديدة للنمو وتحقيق دخل مستدام."
وتسعى "أسترا تك" إلى المساهمة في تعزيز الرفاه المجتمعي من خلال توفير مصادر دخل جديدة من شأنها دعم مختلف فئات السوق. وفي وقتٍ سابقٍ من هذا العام، عملت الشركة الرائدة على تزويد المزارعين في دولة الإمارات بحلولٍ رقمية بالاعتماد على إمكانات تطبيق "بوتيم" فائق القدرات. وفي إطار دعمها لأصحاب الهمم، تحظى "أسترا تك" من الانتشار الواسع لتطبيق "بوتيم" في السوق في دولة الإمارات، مما يتيح لشريحة أوسع من الجمهور إمكانية دعم المنتجات التي يقدمها أصحاب الهمم. وتتمتع المبادرة بالقدرة اللازمة لتسهيل النمو المستدام للأفراد والمجتمعات التي لطالما واجهت تحديات مالية وتقنية.
ويتميز الحل الرقمي الذي توفره "أسترا تك" في إكسبو أصحاب الهمم الدولي ببساطة التصميم، حيث يتطلب من أصحاب الهمم اتباع ثلاث خطوات سهلة للانضمام إلى متجر "بوتيم"، هي:
● الخطوة الأولى: إدخال اسم المؤسسة وتحميل الترخيص التجاري
● الخطوة الثانية: إدخال تفاصيل المتجر وتحميل شعار المتجر
● الخطوة الثالثة: إدخال تفاصيل الاسم وتحميل بطاقة الهوية الإماراتية
-انتهى-
لمحة حول بوتيم:
تسعى "أسترا تك"، المجموعة الرائدة في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى إحداث نقلة نوعية في مشهد الخدمات اليومية من خلال تطبيق "بوتيم". وفي عام 2022، استحوذت المجموعة على PayBy ورزق وتطبيق "بوتيم" لنقل الصوت باستخدام بروتوكول الإنترنت، بهدف إنشاء التطبيق فائق القدرات تحت مظلة "بوتيم". واليوم، يعمل "بوتيم" في 155 دولة، ويوفر مجموعة متنوعة من الخدمات، بما فيها مكالمات الاتصال الصوتي المباشرة عبر الإنترنت، إضافة إلى تحويل الأموال حول العالم ودفع الفواتير، وخدمات التأشيرة في دولة الإمارات وغيرها الكثير. ومن خلال الزامها بالابتكار المستمر، تواصل "أسترا تك" مهمتها الرامية إلى تطوير التكنولوجيا وتحسين تجربة المستخدمين في المنطقة.
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