الأونروا: غزة بلا مساعدات منذ السبت وغارات إسرائيل قتلت 4 موظفين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مسؤولة في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، اليوم الأربعاء، إن الوكالة لم تتمكن من إدخال أي مساعدات إلى قطاع غزة، منذ السبت.



وكشفت جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل لدى الوكالة، في مقابلة مع خدمة أخبار الأمم المتحدة، عن أن الوكالة "فقدت 4 من موظفيها نتيجة الغارات الجوية على غزة"، وتعرضت 14 منشأة من منشآتها على الأقل للضرر "بشكل مباشر وغير مباشر".



وذكرت أن مقر الأونروا تعرض لأضرار جانبية صباح الثلاثاء "بسبب الضربات الجوية العنيفة في الأحياء المجاورة، فيما كان بعض موظفيها (الوكالة) يحتمون في نفس المجمع في مبنى مجاور".



وأضافت أن مدرسة تابعة للأونروا تؤوي النازحين "تعرضت لضربة مباشرة" قبل أيام، لكنها أكدت في الوقت ذاته أنه "حتى الساعة لم تقع أي إصابات وضحايا في مرافق الوكالة".



وقالت توما إن الأونروا تستضيف حاليا 170 ألف شخص في أكثر من 80 مدرسة ومرافق أخرى في جميع أنحاء قطاع غزة.

