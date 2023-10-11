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التربية: بدء التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة التكميلي

10/11/2023 12:13:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يبدأ اليوم الأربعاء التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2023/ الامتحان التكميلي وفق وزارة التربية والتعليم .


وقالت الوزارة في بيان لها إن التسجيل يبدأ اليوم الاربعاء وينتهي مساء يوم الخميس الموافق 26/10/2023، ويشمل كلا من تقدم بطلب اشتراك للامتحان العام 2023، بالإضافة إلى الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح وطلبة رفع المعدل للخطط الدراسية للعام 2017/2018 فما بعد.


وأكدت الوزارة انه لن يتم تمديد فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد التاريخ المعلن.


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