التربية: بدء التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة التكميلي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يبدأ اليوم الأربعاء التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2023/ الامتحان التكميلي وفق وزارة التربية والتعليم .
وقالت الوزارة في بيان لها إن التسجيل يبدأ اليوم الاربعاء وينتهي مساء يوم الخميس الموافق 26/10/2023، ويشمل كلا من تقدم بطلب اشتراك للامتحان العام 2023، بالإضافة إلى الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح وطلبة رفع المعدل للخطط الدراسية للعام 2017/2018 فما بعد.
وأكدت الوزارة انه لن يتم تمديد فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد التاريخ المعلن.
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