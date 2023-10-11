التربية: بدء التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة التكميلي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يبدأ اليوم الأربعاء التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2023/ الامتحان التكميلي وفق وزارة التربية والتعليم .



وقالت الوزارة في بيان لها إن التسجيل يبدأ اليوم الاربعاء وينتهي مساء يوم الخميس الموافق 26/10/2023، ويشمل كلا من تقدم بطلب اشتراك للامتحان العام 2023، بالإضافة إلى الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح وطلبة رفع المعدل للخطط الدراسية للعام 2017/2018 فما بعد.



وأكدت الوزارة انه لن يتم تمديد فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد التاريخ المعلن.

