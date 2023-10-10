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وزير الخارجية هنأ الأمير وولي العهد بحصول الكويت على عضوية مجلس حقوق الإنسان

10/10/2023 11:33:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هنَّأ وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وحكومة الكويت على نجاح الجهود الكبيرة والدؤوبة في حصول الكويت على عضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2024-2026.
وقال الوزير سالم العبدالله، في تصريح لـ «كونا»، ان النتيجة والرقم الكبير اللذين حققتهما الكويت «ما هما إلا دلالة على احترام الكويت لحقوق الإنسان ودورها الفاعل في هذا المجال، وهو الأمر الذي تؤمن به كل الدول الـ 183 التي أدلت بصوتها لصالح الكويت».
وتقدم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله بجزيل الشكر والامتنان للدول المشاركة بالتصويت «على الأمانة التي حملونا إياها ونؤكد لهم من هذا المقام ولكل أعضاء المجتمع الدولي أن الكويت ستبقى كما عهدتموها وافية بالتزاماتها حاملة لمسؤولياتها بكل تفان وإخلاص ومستكملة دورها الفاعل من كل المنابر في كل وقت وحين».
وأكد أن الكويت كانت ومازالت وستبقى داعما قويا لعمل مجلس حقوق الإنسان وولايته بصفته الهيئة الحكومية الدولية الأساسية التابعة للأمم المتحدة المعنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وأضاف «انطلاقا من هذه القناعة الراسخة والإيمان التام بأهمية وحيوية هذا المجلس، نعاود التأكيد للأشقاء والأصدقاء والحلفاء وجميع أعضاء المجتمع الدولي أن الكويت ومن خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان ستضطلع بمسؤولية تمتع الجميع بحقوق الإنسان وحمايتها في كل مكان فهي حقوق متأصلة للجميع بمساواة وبدون تمييز».
وأشاد بدور منتسبي وزارة الخارجية و«جميع القائمين على هذه الحملة الكبيرة»، قائلا «هذا هو نجاحكم وبسواعدكم وتفانيكم ستبقى راية الكويت في رفعة وستبقى مكانتها شامخة فبارك الله فيكم وفي جهودكم».

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