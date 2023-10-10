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البديوي يدعو إلى الدخول في مفاوضات سلام للوصول إلى حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية

10/10/2023 11:33:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحث المجلس الوزاري المشترك للدورة الـ 27 للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في مسقط امس، آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك من بين العديد من القضايا.
ونقلت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن الأمين العام للمجلس جاسم البديوي قوله، في بيان، إن الاجتماع يؤكد الحرص على العمل معا للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي وتعزيز الاستقرار والنمو والرخاء لجميع الدول والشعوب في ضوء تعزيز الشراكة الإستراتيجية والمصالح المشتركة بين الجانبين.
كما شدد على أهمية الاجتماع في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات وأحداث أثرت بشكل كبير على الأمن والاستقرار ويعكس مدى اهتمام الجانبين بمواصلة تطوير العلاقات بينهما في مختلف المجالات استكمالا للعمل المثمر الذي بدآه منذ 35 عاما وتعزيزا للشراكة الإستراتيجية التي تم الإعلان عنها في اجتماعهما ببروكسل العام الماضي.
وشدد الأمين العام على أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصعيد خطر يهدد أرواح العديد من المدنيين الأبرياء يحتم على الجميع العمل بشكل حثيث للتمكن من التهدئة، داعيا جميع الأطراف للدخول في مفاوضات سلام جادة وحقيقية مبنية على الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن للوصول إلى حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.
وجدد حرص مجلس التعاون على تعزيز دوره كركيزة رئيسة في الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها واعتماد الحوار البناء لتعزيز العلاقات بين دول المنطقة.
إلى ذلك، دعا مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي امس إلى تقديم «دعم مالي مستدام» للفلسطينيين.
وجاء في إعلان مشترك قرأه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال مؤتمر صحافي في العاصمة العمانية مسقط، أن ممثلي دول الخليج والاتحاد الأوروبي «شددوا على أهمية الدعم المالي المستدام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومواصلة الدعم الإنساني والتنموي للفلسطينيين في الأراضي المحتلة».
وأكد بوريل أن المعلومات حول وقف ألمانيا مساعداتها للفلسطينيين «خاطئة». وأضاف أمام الصحافيين أن «الوزير الألماني قال بوضوح إن هذه ليست الحال على الإطلاق، وإن ألمانيا ستواصل تقديم دعمها».
وأوضح أنه «بالطبع سينظر إلى التطورات على المديين المتوسط والبعيد، لكن لا تعليق» للمساعدات.
من جانبه، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، في المؤتمر الصحافي، إن مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي «اتفقا على أهمية ضبط النفس.. وتقليص التصعيد.. والإفراج عن المدنيين المحتجزين من جميع الأطراف».
وأضاف أن «السبيل الوحيد والأفضل لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط هو الحل الذي يقوم على مفهوم الدولتين».

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