التجارة تخالف شركة أجهزة إلكترونية تلزم المشتري بشراء كفالة إضافية مع الهاتف الجديد

التجارة تخالف شركة أجهزة إلكترونية تلزم المشتري بشراء كفالة إضافية مع الهاتف الجديد
التاريخ
10/10/2023 11:33:31 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قام فريق من المفتشين في إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة بمخالفة شركة أجهزة إلكترونية تقوم بعرض وبيع جهاز «آيفون 15» الجديد وتلزم من يرغب في شراء الهاتف الجديد بشراء كفالة إضافية لمدة سنتين بقيمة تعادل ربع سعر الجهاز، وفي حال رفض المشتري لا يتم بيعه الهاتف الجديد، مما يعد تلاعبا في سعر الجهاز وإجبارا للمستهلك على دفع قيمة كفالة إضافية لا يرغبها.
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