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التجارة تخالف شركة أجهزة إلكترونية تلزم المشتري بشراء كفالة إضافية مع الهاتف الجديد

10/10/2023 11:33:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قام فريق من المفتشين في إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة بمخالفة شركة أجهزة إلكترونية تقوم بعرض وبيع جهاز «آيفون 15» الجديد وتلزم من يرغب في شراء الهاتف الجديد بشراء كفالة إضافية لمدة سنتين بقيمة تعادل ربع سعر الجهاز، وفي حال رفض المشتري لا يتم بيعه الهاتف الجديد، مما يعد تلاعبا في سعر الجهاز وإجبارا للمستهلك على دفع قيمة كفالة إضافية لا يرغبها.

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