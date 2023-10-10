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وزير الخارجية بحث مع نظيره العماني التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

10/10/2023 11:33:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • استعراض الحيثيات التاريخية المغلوطة في قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن اتفاقية «خور عبدالله»


التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة بدر بن حمد البوسعيدي، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في دورته الـ 27 والتي تنعقد يومي 9 و10 أكتوبر 2023 في عاصمة سلطنة عمان الشقيقة (مسقط).
حيث تم خلال اللقاء استعراض المواضيع والقضايا المطروحة في الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك والبنود المدرجة على جدول أعماله، وبالأخص ما يتعلق بالحيثيات التاريخية المغلوطة في قرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق بشأن اتفاقية خور عبدالله والتطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وعددا من الموضوعات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة الشراكة الخليجية - الأوروبية وتطلعاتها المستقبلية.

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