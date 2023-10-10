أكثر من مليون ونصف المليون دينار حصيلة حملة فزعة لفلسطين حتى الآن

أكثر من مليون ونصف المليون دينار حصيلة حملة فزعة لفلسطين حتى الآن
التاريخ
10/10/2023 11:33:31 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) ليلى الشافعي
أطلقت الكويت الحملة الشعبية لدعم أهل فلسطين تحت عنوان «فزعة لفلسطين» برعاية وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية، حيث وصل مبلغ التبرعات الشعبية إلى اكثر من مليون ونصف المليون دينار حتى الساعة الثامنة مساء.
وجاءت الحملة من واجب وطني وانساني تجاه شعب فلسطين المحاصر والمساهمة في توفير المستلزمات الصحية والاغاثية والمواد الغذائية في ظل الوضع المأساوي الصعب.
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