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أكثر من مليون ونصف المليون دينار حصيلة حملة فزعة لفلسطين حتى الآن

10/10/2023 11:33:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ليلى الشافعي
أطلقت الكويت الحملة الشعبية لدعم أهل فلسطين تحت عنوان «فزعة لفلسطين» برعاية وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية، حيث وصل مبلغ التبرعات الشعبية إلى اكثر من مليون ونصف المليون دينار حتى الساعة الثامنة مساء.
وجاءت الحملة من واجب وطني وانساني تجاه شعب فلسطين المحاصر والمساهمة في توفير المستلزمات الصحية والاغاثية والمواد الغذائية في ظل الوضع المأساوي الصعب.

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