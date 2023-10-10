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شارع السدو معلم معاصر مستوحى من التراث ويعكس الهوية الوطنية

10/10/2023 11:33:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت جمعية السدو الحرفية أن مشروع «شارع السدو» الذي تم تنفيذه بدعم من القيادة السياسية يعتبر معلما جديدا معاصرا مستوحى من التراث ويعكس الهوية الوطنية بشكل جديد وطرق مبتكرة مستدامة.
وقالت الجمعية، في بيان لـ «كونا»، إن هذا المشروع الذي استغرق تنفيذه ستة أشهر من شأنه توثيق العمل الدؤوب على مدى السنوات العديدة التي عملت فيها الجمعية على صون هذه الحرفة التراثية وتطويرها ونقلها للأجيال الجديدة.
وأضافت أن «شارع السدو» الذي افتتح أمام المارة مساء أمس يهدف إلى توثيق التراث الثقافي وتقديمه بشكل جديد معاصر ليكون نقطة الإبداع والابتكار التي توثق قدرة الجمعية على تطوير هذه الحرفة مع الحفاظ على معانيها.
وأوضحت انه تم اختيار الشارع في مكان يجمع بين عدة مراكز ثقافية وسيشكل هذا الشارع إضافة إلى تلك المنطقة الثقافية.
وذكرت انه تم استلهام نقوش ورموز الشارع من قطع سدو تراثية من المجموعة الدائمة للجمعية بتصميماتها الفنية التراثية لتكون معلما معاصرا مستوحى من التراث وباستخدام تصميم جرافيكي مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية التراث الثقافي وما يحويه من قيم وفنون وعادات متوارثة من سنوات والاستفادة منها في التنمية الإبداعية المعاصرة.
وأوضحت انه تم ابتكار هيكل جرافيكي للشارع لتكوين نقوش السدو، بحيث يتناسب مع شكل ومقاس البلاط المستخدم للمشروع الذي استمر العمل فيه على مدى 300 ساعة عمل في الفترة من شهر مارس إلى شهر سبتمبر الماضيين.
وقالت جمعية السدو إنه تم استخدام بلاط كويتي الصنع متعدد الاستخدام صنع خصوصا بالألوان تتناسب مع نقوش السدو، وبلغ عددها 190 ألف بلاطة واستغرق صنعها أسبوعين، وجميع المواد المستخدمة صنعت في الكويت، وتمت الاستعانة بمهندسات كويتيات من وزارتي الأشغال والكهرباء والماء والطاقة المتجددة بإشراف جمعية السدو.
وأعربت عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان للقيادة السياسية على دعمها وتشجيعها تنفيذ هذا المشروع الفني الثقافي، مثمنة في الوقت ذاته تعاون الجهات الحكومية المشاركة والمتمثلة في وزارات الأشغال العامة والكهرباء والماء والطاقة المتجددة والإعلام والداخلية والهيئة العامة للطرق.

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