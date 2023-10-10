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الوطني للثقافة يشارك باجتماع اللجنة الثقافية العامة بدول مجلس التعاون الخليجي في مسقط

10/10/2023 11:33:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شارك المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في أعمال اجتماع اللجنة الثقافية العامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مسقط، وذلك ضمن الاجتماع الـ27 لوزراء الثقافة بدول المجلس.
وذكر الوفد الكويتي المشارك أن الاجتماع ناقش الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون (2030-2020) مستعرضا عدة موضوعات منها الخطة السنوية للفعاليات والأنشطة الثقافية المشتركة ورؤية تطوير العمل المشترك بين قطاعي الثقافة والسياحة بدول المجلس.
وأضاف البيان ان الاجتماع تناول موضوع حماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات إلى جانب تطوير العمل في مركز الترجمة والتعريب لتعزيز اللغة العربية كما تم تناول مقترح بتنظيم منتدى ثقافي خليجي.
وضمت اللجنة الثقافية الكويتية المشاركة كلا من مدير إدارة الآثار والمتاحف ومدير إدارة العلاقات الثقافية الخارجية محمد بن رضا ومدير إدارة الاتصال والإعلام في المجلس يوسف الجمعان ورئيس قسم العلاقات الثقافية العربية في المجلس محمد الخالدي ومن قسم العلاقات الثقافية العربية ريهام الفوزان.

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