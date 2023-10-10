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إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية ينظم معرضه السنوي الخامس في 22 الجاري

10/10/2023 11:33:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن فريق «اكسبو 965» للمعارض التراثية الحرفية والمبدعين الكويتيين عن تنظيم معرضه السنوي الخامس خلال الفترة من 22 الى 26 الجاري في صالة أحمد العدواني للفنون في ضاحية عبدالله السالم.
وقال مؤسس الفريق محمد كمال، في مؤتمر صحافي، إن هذا المعرض يأتي برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد ووزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية عبدالرحمن المطيري ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة الشيخ فراس السعود ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الاستاد.
وبين ان المعرض يتخلله العديد من الأنشطة والملتقيات المصاحبة على فترتين صباحية من الساعة 8:30 صباحا حتى 12:30 ظهرا ومسائية من 4:30 حتى 10 مساء.
وأشار إلى ان اليوم الأول يشمل افتتاح المعرض والملتقى الشبابي الثالث للتراث والحرف اليدوية الذي يقام على مدى يومين متتاليين تحت عنوان «الاستدامة في التراث والصناعات اليدوية في الكويت بين الأصالة والتجديد».
وأضاف أن فعاليات اليوم الأول تتضمن كذلك محاضرات متنوعة منها محاضرة «دور الفرق التطوعية في الحفاظ على التراث الكويتي ونشره» ومحاضرة أخرى عنوان «اللهجة الكويتية بين الأصالة الحداثة» يلقيها الباحث في اللهجة الكويتية حسين القطان.
وذكر أنه ستقام في الفترة الصباحية ايضا ورش عمل متعددة منها «قوالب المجوهرات» و«تطبيق ألوان المينا الحرارية على صفائح النحاس الأحمر»، فيما تقام في الفترة المسائية محاضرة بعنوان «دور الهيئة العامة للشباب في رعاية الشباب» يلقيها مدير الهيئة بالإنابة مشعل السبيعي.
وأفاد بأن فعاليات اليوم الثاني تتضمن محاضرة «الصناعات الحرفية في قلب الإبداع الصناعي» يلقيها البروفيسور علي النجادة، فيما يقدم الباحث فهد الشمالي «قبسات من تاريخ الكويت» و«صور من تاريخ الكويت» يقدمها فؤاد المقهوي و«دور التدريب في انجاز المشاريع الشبابية» و«توظيف التراث الكويتي والحرف اليدوية في مشاريع تنموية» يقدمها رئيس مجلس إدارة الحاضنة الوطنية علي مبارك.
وأشار كمال إلى أن ورش اليوم الثاني ستشمل «صناعة الألعاب التراثية الكويتية القديمة» و«أسس ومهارات خراطة المسابيح».
وقال ان فعاليات اليوم الثالث ستتضمن الملتقى الثالث لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين والأيتام وملتقى مدراء المناطق التعليمية والموجهين، أما اليوم الرابع فيعقد للفرق التطوعية المنجزة وملتقى رؤساء الفرق الشعبية، فيما تتضمن فعاليات اليوم الخامس والأخير «الملتقى الخليجي الرابع للتراث والحرف اليدوية».

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