Wednesday, 11 October 2023 08:31 GMT

الإحصاء إقرار آلية تنفيذية لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية

10/10/2023 11:33:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت المدير العام للإدارة المركزية للإحصاء بالإنابة منيه القبندي إن «الإحصاء» تسعى لإقرار آلية تنفيذية مستدامة لضمان تجاوب الجهات الحكومية في تزويدها بالبيانات وفقا للمعايير والتصنيفات الإحصائية المعتمدة.
وأكدت القبندي في تصريح صحافي التزام «الإحصاء» بتعزيز التعاون والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص تحقيقا لإستراتيجيتها (2022 ـ 2026) فضلا عن دعم خطتها الاستراتيجية للعمل الإحصائي الخليجي المشترك للفترة ما بين 2021 و2025 للربط مع الجهات وتنفيذا لخطة التنمية المستدامة 2030.
وأوضحت أن الإدارة عملت خلال الفترة الماضية على آلية تنفيذية مستدامة لضمان تجاوب الجهات الحكومية لتزويدها بالبيانات بهدف ضمان تدفق مستدام للبيانات من الجهات الحكومية.
وبينت أن هذا النهج يهدف إلى تعزيز جودة البيانات الإحصائية وتحسين دقتها واعتمادها علاوة على ضمان تحديد معايير وإرشادات واضحة للجهات الحكومية بخصوص جودة البيانات والمعلومات وتعزيز تبادل البيانات والمعلومات المنتظمة وزيادة التعاون في تطوير المنهجيات وتبسيط الإجراءات الإحصائية.
وأفادت بأن هذه الآلية ستساعد على تقييم أداء الجهات الحكومية في تزويد الإدارة المركزية للاحصاء بالبيانات وتسهل تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين وتوجيه الدعم والتدريب للجهات الحكومية لتحسين تجاوبها وجودة بياناتها بما يحقق توافق وتكامل البيانات الحكومية وضمان توافر مصادر موثوقة ودقيقة للاحصاءات الوطنية في البلاد.

MENAFN10102023000130011022ID1107222586

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث