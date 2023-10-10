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الأحداث الحالية وعملية السلام بقلم الشيخ عزام الصباح

10/10/2023 11:33:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) من حيث المبدأ، لغة السلاح والحروب أمر ترفضه كل القيم الإنسانية والدينية انطلاقا من مبدأ احترام آدمية البشر وحقهم في الحياة الحرة الكريمة، كما أن مبدأ السلم العالمي غاية تنشدها جميع الدول وتعمل من أجلها الأمم المتحدة والمنظمات التابعة والرديفة لفك الاشتباكات ووقف الحروب وإحلال السلام. ومن خلال المتابعة للأحداث الدائرة حاليا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والتصعيد الحالي بين الجانبين وما آلت إليه الأمور بشكل سلبي وتسارع للأحداث بشكل دراماتيكي يعيد للأذهان العديد من التجارب الدولية السابقة سواء كانت في منطقة الشرق الأوسط أو خارجها حول إمكانية أن تهيئ الأحداث الحالية الساحة الدولية والإقليمية لحلحلة وتحريك عملية السلام بشكل حقيقي وفعلي من خلال الوصول إلى انفراج سياسي مبدئي تبنى عليه تفاهمات قائمة على أسس عملية السلام بين الجانبين.
ولا شك أن ما يحدث، خصوصا اختراق الدفاعات الإسرائيلية من خلال عنصر المفاجأة الاستراتيجية، يعيد للأذهان بعض التجارب التي تطرح تساؤلات وفرضيات
أبرزها هل يتكرر سيناريو حرب 6 أكتوبر 1973 والتي أتى بعدها اتفاق سلام كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر وحرب لبنان عام 1982 التي نتجت عنها ترتيبات أمنية واتفاقيات بين لبنان وإسرائيل؟ والثابت في القواعد السياسية والعسكرية أن التعرض للانكسار قد يدفع إلى القبول بالتسويات السياسية الممكنة أو التوافق على أخف الضرر.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن التصعيد المفرط واستخدام القوة بشكلها العنيف يخدمان المعسكر المتطرف في إسرائيل ويذهب بالأمور باتجاه لا تحمد عواقبه، وهو أمر لا يخدم الجهود المبذولة لتحقيق السلام في المنطقة. نؤكد ان ما يحدث يثبت مجددا أنه لا سلام ولا استقرار إلا بحل القضية الفلسطينية بشكل عادل من خلال «حل الدولتين»، وعلى المجتمع الدولي بذل المزيد من الدعم للجهود المبذولة لتحقيق السلام وحل القضية الفلسطينية.

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