الخالدي لـ الأنباء مجمع متكامل لخدمة المسنين يبصر النور قريبا في الفروانية بتكلفة تقديرية 3 5 ملايين دينار

الوزارة تعمل على إنشاء نوادٍ خاصة للمسنين في مختلف المحافظات لقضاء أوقاتهم وتلبية احتياجاتهم في هذه المرحلة العمرية



بشرى شعبان

كشف الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون بالتكليف حمد الخالدي ان مشروعا تنمويا كبيرا لخدمة كبار السن سيبصر النور قريبا.

وكشف الخالدي في تصريح لـ«الأنباء» انه ضمن خطة التنمية وخطة عمل وزارة الشؤون تم وضع مشروع لإنشاء مجمع متكامل لخدمة المسنين في محافظة الفروانية.

وقال ان المشروع يقام على مساحة 5000 م في منطقة اشبيلية وبتكلفة مالية تقديرية تبلغ الـ3.5 ملايين دينار، مشيرا إلى ان العمل جار في الوزارة لطرح مناقصة لإنشائه وهو عبارة عن مجمع متكامل الخدمات لخدمة المواطنين ممن بلغوا الـ 65 عاما.

واوضح الخالدي ان المجمع سيضم مركزا خاصا للعلاج الطبيعي بالاضافة الى صالات مجهزة لخدمة كبار السن، عيادات طبية، بالاضافة الى ناد خاص بكبار السن.

واشار الى ان الوزارة تعمل على انشاء نواد خاصة للمسنين في مختلف المحافظات لقضاء اوقاتهم ويلبي احتياجاتهم في هذه المرحلة العمرية.

وشدد الخالدي على أن الوزارة لن تدخر جهدا في تقديم كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية والتأهيلية المقدمة للمسنين، كاشفا عن افتتاح وحدات ومبان أخرى لخدمة ورعاية المسنين، ومنها نادي العلاج الطبيعي في منطقة مبارك الكبير الذي سيرى النور قريبا، مؤكدا حرص الوزارة على تنفيذ مشروعاتها كافة المدرجة ضمن خطة التنمية وفق الجدول زمني محدد.

وعلى صعيد آخر كشف الخالدي عن تشكيل لجنة لتسلّم مجمع الاحداث الحديد وقد تم تسلّمه والعمل جار على تأثيثه وسيتم افتتاحه بشكل رسمي خلال فترة قريبة بعد انجاز كل ما يحتاج إلى طبيعية عمل ادارة الأحداث والدور التابعة لها.