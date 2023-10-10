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محافظ حولي بحث مع سفير اليابان العلاقات التاريخية وسبل تبادل الخبرات

10/10/2023 11:33:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي الأصفر في مكتبه بديوان عام المحافظة مورينو ياسوناري سفير دولة اليابان الصديقة لدى البلاد.
وقد تناول اللقاء بحث العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين الصديقين وسبل تبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك وعدد من القضايا في عدة اختصاصات.
واعرب الأصفر عن سعادته بهذه الزيارة التي تزيد من التواصل بين الكويت ودولة اليابان الصديقة، مؤكدا على العلاقات الراسخة التي تمتد لأكثر من 60 عاما التي يتمتع بها البلدان والتعاون في جميع المجالات الحيوية.

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