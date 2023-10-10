محافظ حولي بحث مع سفير اليابان العلاقات التاريخية وسبل تبادل الخبرات

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي الأصفر في مكتبه بديوان عام المحافظة مورينو ياسوناري سفير دولة اليابان الصديقة لدى البلاد.
وقد تناول اللقاء بحث العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين الصديقين وسبل تبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك وعدد من القضايا في عدة اختصاصات.
واعرب الأصفر عن سعادته بهذه الزيارة التي تزيد من التواصل بين الكويت ودولة اليابان الصديقة، مؤكدا على العلاقات الراسخة التي تمتد لأكثر من 60 عاما التي يتمتع بها البلدان والتعاون في جميع المجالات الحيوية.
MENAFN10102023000130011022ID1107222583
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.