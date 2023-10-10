بالفيديو السفيرة لو فليشر ثلث الشعب الكويتي يفهم الفرنسية

بنوا كاتالا: 500 ألف متحدث بالفرنسية في الكويت ونحو 1400 مدرس فرنسي



أسامة دياب

أعربت السفيرة الفرنسية لدى البلاد كلير لو فليشر عن سعادتها بافتتاح الديوانية الفرانكفونية الأولى في الكويت، موضحة أن الفكرة جاءت من خلال مركز تعزيز الفرانكفونية في الكويت لإيجاد مكان يجمع المتحدثين باللغة الفرنسية ويتيح لهم فرصة للتعامل بها حتى هؤلاء الذين لا يتحدثونها بطلاقة.

وأشارت في تصريحات للصحافيين على هامش افتتاح الديوانية الفرانكفونية الأولى في ديوان طراد بمنطقة سلوى إلى ان اختيار الديوانية كمكان للقاء الدوري بين المتحدثين بالفرنسية يأتي للمكانة العريقة والفريدة التي تتحلى بها الديوانية في التراث الكويتي، لافتة إلى أن الديوانية الناطقة بالفرنسية من افضل السبل لدعم الفرانكفونية، مضيفة ان هذه هي الديوانية الفرانكفونية الأولى وبالطبع لن تكون الأخيرة.

وكشفت ان ثلث الشعب الكويتي يفهم الفرنسية ويتحدث بها والكثيرون منهم يتحدثونها بطلاقة، معربة ان سعادتها لتنامي عدد الناطقين باللغة الفرنسية في الكويت وزيادة الإقبال على الثقافة الفرنسية، موضحة أن المعهد الفرنسي والمدارس الفرنسية في الكويت لها اسهامات كبيرة في ذلك، مشيرة الى زيادة اعداد الطلاب الكويتيين الدارسين في فرنسا، مضيفة ونحن نرحب بكل الطلاب الكويتيين الراغبين في الدراسة في فرنسا.

من جهته، أوضح مستشار التعاون والعمل الثقافي ومدير المعهد الفرنسي في الكويت بنوا كاتالا ان المعهد يحتفل اليوم بإطلاق الموسم الثقافي الفرنسي عبر التجمع في أول ديوانية فرانكفونية في الكويت مع عائلة الطراد، لافتة إلى ان التجمع الفرانكفوني سيكون كل ثاني يوم اثنين في الشهر في ديوانية أو سفارة أو عدة أماكن أخرى.

وأضاف: لدينا 500 ألف متحدث بالفرنسية في الكويت ونحو 1400 مدرس فرنسي، كما ان الكويت ترغب في الانضمام للمنظمة الدولية للفرانكفونية، لافتا إلى ان ذلك يشجعهم على جمع المتحدثين باللغة الفرنسية مع بعض من أجل التمرن ولقاء بعضهم البعض.

بدوره، أوضح صاحب الديوانية المحامي علي سليمان الطراد ان عائلتهم تضم 4 أجيال من المتعلمين في فرنسا والناطقين باللغة الفرنسية، لافتا إلى ان التعليم بفرنسا قد أثر إيجابا على طرق تعاملهم مع أفراد عائلاتهم والآخرين أيضا.

وأعرب عن سعادتهم باختيار ديوانيتهم للبدء في فعاليات الاحتفالات في الفرانكفونية بالكويت، مرحبا بأي فعالية ثقافية للفرانكفونية في ديوانيتهم، معربا عن شكره لحضور سفراء الدول الناطقة بالفرنسية للديوانية.

وأشار إلى ان عائلتهم تضم 3 درسوا القانون في فرنسا وواحد درس العلوم السياسية وأربعة درسوا لغات ويعملون كأساتذة جامعيين.