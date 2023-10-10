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الكويت تسلم لبنان رئاسة الدورة الـ 11 للجنة المرأة التابعة لـ إسكوا

10/10/2023 11:33:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سلمت الكويت إلى لبنان أمس رئاسة الدورة الـ 11 للجنة المرأة التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) بعد ترؤسها الدورة العاشرة مدة سنتين. وافتتحت الدورة الـ 11 للجنة المرأة في مقر «اسكوا» ببيروت وتستمر أعمالها يومين بمشاركة وفد كويتي وعدد من الوفود العربية.
وقالت رئيسة الدورة العاشرة ومديرة مركز الحماية والأمينة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتكليف د.مريم العازمي لـ «كونا» إن الكويت عملت مع الامانة التنفيذية لـ «اسكوا» مدة سنتين على تنفيذ برامج عمل المنظمة الأممية للنهوض بأوضاع المرأة في المنطقة العربية. وأكدت أن الكويت تولي قضية النهوض بأوضاع المرأة أهمية خاصة، حيث يتعاون المجلس الاعلى للأسرة مع الجهات الوطنية في العمل على تحسين قدرة وصول المرأة إلى الخدمات والفرص اللازمة لتعزيز حضورها في المجال العام. ولفتت العازمي إلى أن الكويت مهتمة بتعزيز الدور الريادي للمرأة الكويتية ومشاركتها الرجل في تحمل المسؤوليات واجتهادها في العلم والعمل وانخراطها في قضايا المجتمع المختلفة.
وذكرت أن الكويت اهتمت بوضع خطط وبرامج لتمكين المرأة وضمان حصولها على جميع حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

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