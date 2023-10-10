Wednesday, 11 October 2023 08:30 GMT

اللجنة الوطنية الكويتية تكثيف الجهود لتطبيق القانون الدولي على الصعيد الوطني

10/10/2023 11:33:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد الأمين العام للجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني ووكيل محكمة التمييز المستشار عادل العيسى حرص الكويت على تكثيف جهودها لتطبيق ونشر القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني وذلك من خلال أربعة محاور أساسية.
وجاء ذلك في كلمة للأمين العام للجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني بالكويت خلال جلسة للاجتماع الـ12 للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني والمقام في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يتناول «تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني». وأضاف العيسى أن المحور الأول لتطبيق ونشر القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني يعنى بتوفير كوادر بشرية متخصصة في المجال بجميع قطاعات الدولة وهيئات المجتمع المدني فيما يهتم المحور الثاني بإدراج المفاهيم الأساسية للقانون الدولي الإنساني في المقررات التعليمية وفي المعاهد التخصصية والكليات العسكرية والأمنية.
وبين أن المحور الثالث يختص بمواءمة التشريعيات الكويتية مع التزامات الدولة المترتبة على التصديق على الاتفاقيات ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني، أما المحور الرابع فهو الخاص بالتعاون مع الكيانات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني بالكويت اعتادت على المشاركة في اجتماع اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا منذ بدايته في عام 2001.
وأوضح العيسى أن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني يعتزم عقد الدورة الإقليمية للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة العرب في أوائل السنة القادمة تنفيذا لبروتكول التعاون الموقع سنة 2004.

MENAFN10102023000130011022ID1107222580

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث