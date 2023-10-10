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وزير الخارجية بحث مع نظيريه في عمان وهنغاريا تداعيات قرار المحكمة العراقية بشأن خور عبدالله

10/10/2023 11:33:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة بدر بن حمد البوسعيدي، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في دورته الـ 27، والتي عقدت يومي 9 و10 أكتوبر 2023 في عاصمة سلطنة عمان الشقيقة مسقط.
وتم خلال اللقاء استعراض المواضيع والقضايا المطروحة في الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك والبنود المدرجة على جدول أعماله وبخاصة ما يتعلق بالحيثيات التاريخية المغلوطة في قرار المحكمة الاتحادية العليا بجمهورية العراق بشأن اتفاقية خور عبدالله والتطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وعدد من الموضوعات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة الشراكة الخليجية الأوروبية وتطلعاتها المستقبلية.
في السياق نفسه، التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع وزير خارجية هنغاريا الصديقة بيتر سيارتو، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الاتحاد الأوروبي في دورته الـ 27 والتي تنعقد يومي 9 و10 أكتوبر 2023 في عاصمة سلطنة عمان الشقيقة مسقط.
وتم خلال اللقاء، بحث التطورات الراهنة في المنطقة، لاسيما التداعيات المتعلقة بالحيثيات المذكورة بقرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق بشأن اتفاقية خور عبدالله والمغالطات التاريخية الواردة فيه وإلغاء جمهورية العراق لبروتوكول المبادلة الأمني في خور عبدالله مع الكويت الموقع في عام 2008 والأحداث الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة ومناقشة الجهود الدولية والمساعي السياسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما تناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط الكويت وهنغاريا وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات والبناء على ما تم إنجازه خلال زيارة وزير الخارجية الأخيرة إلى العاصمة الهنغارية بودابست في شهر يوليو الماضي في العديد من الميادين الحيوية والمهمة واستكشاف الفرص المتاحة بينهما بما يلبي التطلعات والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
..ويرأس وفد الكويت في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية اليوم
القاهرة - هناء السيد
برئاسة وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، يشارك وفد الكويت في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم الأربعاء لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، انه تقرر عقد الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بناء على طلب دولة فلسطين وبرئاسة المملكة المغربية الرئيس الحالي لدورة المجلس الوزاري، وذلك لبحث سبل التحرك السياسي على المستويين العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي.

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