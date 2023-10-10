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جمعية الصداقة الإنسانية تسهم في علاج مرضى السرطان

10/10/2023 11:33:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دأبت جمعية الصداقة الكويتية الإنسانية منذ تأسيسها في أبريل 2018 على مساعدة المعسرين داخل الكويت في العديد من المجالات، حيث ساعدت الآلاف منهم وخصوصا خلال وبعد جائحة كورونا، والتي أثرت بشكل كبير على حياة ومعيشة العديد منهم.
كما تميزت الجمعية بدورها في مساعدة المعسرين وخصوصا في مجالي التعليم والعلاج، حيث قامت ومازالت تقوم بتحمل تكاليف الرسوم المدرسية لمئات الطلبة المعسرين لتمكنهم من استكمال دراستهم، وأيضا تحمل وسداد تكاليف العلاج في مختلف مستشفيات الكويت لمن لا يستطيع دفع هذه المصاريف وخاصة مرضى السرطان ومرضى الفشل الكلوي من خلال توفير جلسات غسل الكلى مجانا لهم.
وفي هذا الصدد، قال مدير عام الجمعية خالد محمد بن سبت إن شهر أكتوبر هو شهر التوعية بأمراض السرطان، وان القائمين على الجمعية يولون اهتماما كبيرا بمساندة مرضى السرطان من خلال مساعدة كل مريض غير قادر على تحمل تكاليف العلاج الباهظة، حيث نقوم بزيارات واتصالات مع جميع المستشفيات لتزويدنا بالبيانات المطلوبة لكل مريض غير قادر على سداد الرسوم العلاجية، أو من خلال تلقي طلبات المساعدة على موقع الجمعية، حيث تتم مراجعتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ورحب بن سبت بأي جهة كانت أو أفراد بالتعاون مع إدارة الجمعية من خلال المساهمة ومد يد العون لمساعدة هؤلاء المرضى والتخفيف من معاناتهم، وشكر كل من ساهم في السابق أو يسهم حاليا لتحقيق هذا الهدف الإنساني.

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