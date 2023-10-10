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النزهان لـ الأنباء التجارة أحالت 120 قضية للقضاء وضبطت أكثر من 32 ألف قطعة مقلدة خلال شهرين

10/10/2023 11:33:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة منصور النزهان ان الوزارة تقوم بتشديد الرقابة على ممارسات الغش التجاري والسلع المقلدة، لخطورتها على سلامة المستهلكين وإلحاقها الضرر بالاقتصاد الوطني.
وأضاف النزهان ان «التجارة» تعمل بطريقة ممنهجة من أجل منع تداول وعرض وبيع السلع المقلدة والمغشوشة إلى الأسواق المحلية، لضررها ومخالفتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة.
وبين ان الوزارة ضبطت العديد من المحلات والمخازن والشركات التي قامت بعرض وبيع سلع مقلدة وأغلقت تلك المنشآت وأحالتها الى النيابة التجارية لاتخاذ الإجراءات القانونية ومعاقبتها.
وزاد قائلا: قامت إدارة الرقابة التجارية في الوزارة خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2023 بضبط أكثر من 120 قضية أحالتها للقضاء، وأغلقت 82 منشأة ما بين محل ومستودع وشركة، ولقد تنوعت المضبوطات بين فلاتر مركبات وزيوت سيارات وملابس وحقائب واحذية واكسسوارات واكسسورات هواتف نقالة وغيرها وان اجمالي المضبوطات يتجاوز الـ 32 ألف قطعة.
وعن الآثار الناتجة عن السلع المقلدة، قال النزهان انها تمثل إهدارا للموارد من خلال زيادة الصرف الاستهلاكي، وتهديد الصناعات، وتزعزع الثقة في الاقتصاد لعدم وجود معايير معتمدة على السلع المغشوشة التي قد تؤدي إلى تدمير البيئة، بل وتنشأ عنها أضرار غير محسوسة، سواء أتلفت أو استهلكت، هذا بخلاف آثارها الاقتصادية على الاقتصاد الوطني وهروب رؤس الأموال والمستثمر الأجنبي من البلد لعدم احترامه للملكية الفكرية.

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