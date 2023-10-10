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خبراء لـ الأنباء السلع المقلدة تهدد صحة وسلامة المستهلكين

10/10/2023 11:33:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أكد عدد من ممثلي الجهات الحكومية والاقتصاديين والقانونيين ان السوق المحلي تنشط فيه تجارة المنتجات المقلدة وبشكل علني مثل المواد الغذائية والاستهلاكية والأساسية وغيرها، بجانب ما يتم ترويجه عبر حسابات وهمية في مواقع التواصل الاجتماعي، مما يستوجب منع دخول هذه المنتجات المقلدة إلى الأسواق المحلية، وكذلك ما يتم ترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحماية المستهلكين.
وأضاف البعض أن من 50 إلى 60% من إجمالي أعداد الدعاوى التي يتم رفعها ضد ما يتم بيعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي تم إرجاع الحقوق لأصحابها، وأن النسبة الباقية لم يستدل على أماكن البائعين لبيعها عبر حسابات وهمية.
وخلال شهري أغسطس وسبتمبر 2023 تمكنت وزارة التجارة والصناعة من ضبط أكثر من 120 قضية للسلع والمنتجات المقلدة أحالتها للقضاء وأغلقت 82 منشأة ليبلغ إجمالي ما ضبطته الوزارة خلال هذه الفترة أكثر من 32 ألف قطعة مقلدة.
ولفت البعض إلى ان من الآثار السلبية للسلع المقلدة امتدادها على الملكية الفكرية وتكون خطرة الاستخدام، وقد تسبب ضررا على سلامة الإنسان، حيث إن تجارة السلع المغشوشة والمقلدة أصبحت مصدر تهديد لصحة وسلامة المستهلك.
ولفت البعض إلى ان المنتجات المقلدة تضر الشركات التي لديها وكالات عالمية مشهورة، كما ان جودتها رديئة في الأسواق، والتفاصيل في السطور التالية:
في البداية، قال المحلل الاقتصادي محمد العازمي ان المنتجات المقلدة تضر المستهلك بشكل كبير جدا، وذلك لعدم مطابقتها للمعايير والمواصفات والسلامة وعدم جودتها.
وأضاف العازمي ان السوق الكويتي تنشط فيه تجارة المنتجات المقلدة وبشكل علني مثل المواد الغذائية والاستهلاكية والأساسية، مشيرا إلى انه يجب على الجهات المعنية في الدولة وضع الخطط اللازمة لمكافحة دخول تلك المنتجات الى السوق الكويتي وتطبيق القوانين لتداول تلك المنتجات وتصنيعها داخل البلاد، وذلك لحفظ حقوق الوكلاء المحليين وكذلك أموال المستهلكين.
ونصح العازمي المستهلكين بعدم التعامل مع المنتجات المقلدة لأنه بالرغم من أن سعرها رخيص جدا لكن في المقابل ضررها كبير جدا، كما انهم يخسرون أموالهم وأنه يجب التفكير جيدا قبل شراء هذه المنتجات والسلع المقلدة لأنها غير مطابقة للمعايير والمواصفات القياسية سواء كانت غذائية او استهلاكية او أساسية.
من جانبه، أفاد المحامي بدر المطيري بأن السلع المقلدة ممنوعة في الكويت ودوليا وهي من أنواع الغش التجاري وتلحق الضرر بالمستهلكين سواء ماليا او صحيا من خلال منتجات التجميل المقلدة.
وأضاف المطيري انه قام برفع دعاوى للجهات المعنية من قبل كثير من المتضررين ضد حسابات على مواقع التواصل (انستغرام) تقوم ببيع سلع ومنتجات مقلدة، مشيرا الى ان من 50 إلى 60% من إجمالي أعداد هذه الدعاوى تم إرجاع الحقوق لأصحابها وأن النسبة الباقية لم يستدل عن أماكن البائعين.
وأوضح ان هناك حسابات وهمية متعددة تروج لبيع سلع مقلدة في مواقع التواصل، متسائلا: كيف وصلت هذه المنتجات المقلدة الى أسواق الكويت؟
ولفت إلى ضرورة ان يكون هناك تعاون بين الجهات المعنية لمنع دخول هذه المنتجات المقلدة الى الأسواق المحلية.
وعن وسائل النصب التي يتعرض لها البعض من الحسابات الوهمية التي تقوم ببيع السلع المقلدة، أفاد المطيري بأن هناك من يقوم بدفع ثمن البضاعة المباعة من خلال الروابط البنكية وبعدها لا يتسلم البضاعة ويتم إغلاق الهاتف، كذلك يتم بيع منتج تقليد درجة أولى ويكتشف المستهلك ان المنتج مقلد بدرجة ثالثة أو رابعة والبضاعة لا ترد.
ولفت الى ان السلع المقلدة متعددة منها الشنط والساعات والأقلام ومستحضرات التجميل والعطورات.
وقال ان المنتجات المقلدة تضر الشركات التي لديها وكالات عالمية مشهورة كما ان جودتها رديئة في الأسواق.
بدوره، قال المحامي محمد الجاسم ان هناك قصورا في فهم جرائم التقليد وأبعادها من معظم الجهات المعنية، مستدلا على ذلك بـ 4 قضايا تم رفعها بذات الأسلوب الإجرامي، 3 قضايا منها تم حفظها لعدم إلمام الجهات المعنية بالإجراءات، وقضية واحدة صدر بها حكم وهي اعتداء على حقوق أدبية ومالية من خلال عرض قطعتين من ملابس نسائية من تصميم المجني عليها دون إذن كتابي منها مما يخالف قانون رقم 275/2019 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالغرامة المالية وقدرها 500 دينار ومصادرة القطعتين المقلدتين.
وزاد قائلا: للأسف نواجه تحديات في تسجيل قضايا التقليد لدى النيابة، وبعد كل الجهود والأدلة تحفظ الشكاوى من غير اي مسوغ قانوني، فقط لعدم التفات هذه الجهات للبعد الاقتصادي والأثر المترتب على جريمة التقليد وارتباطها بجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبين ان هذه الجرائم تستهدف المشاريع الشبابية التي تستقطب الأموال للدولة وتنعش الاقتصاد بتنوع مصادره الجديدة، وبهذا التقليد يقل الناتج من العوائد الاقتصادية ويتحول الاقتصاد من أموال تجلب من الخارج للدولة الى أموال متحصلة من جرائم تقليد تقلل فرص الانشطة الشبابية، وتحول هذه المبالغ لدول توجد بها أنشطة إرهابية وتمول بتلك الأموال.

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