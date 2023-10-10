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الصفا الإنسانية نفذت بعطائكم نغيثهم 12 في المغرب

10/10/2023 11:33:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نفذت جمعية الصفا الخيرية الإنسانية رحلتها الإغاثية إلى المملكة المغربية تحت شعار «بعطائكم نغيثهم 12»، حيث جاءت هذه الرحلة في أعقاب الزلزال الذي خلف آلاف القتلى والجرحى والمفقودين، وترأس رئيس مجلس إدارة «الصفا الإنسانية» الوفد المشارك في هذه الرحلة الإغاثية بصحبة فريق العدالة atv.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد الشايع إن الجمعية حرصت على التواجد في الميدان مع بداية كارثة الزلزال في المغرب التي خلفت دمارا شاملا للمدن والمساكن والطرقات، لتترك الناجين في العراء، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء.
وأضاف الشايع: تواجدنا في الميدان بفضل الله ونفذنا أعمال الإغاثة التي ساهم بها المحسنون من أهل الخير في حملة إغاثة إخواننا المتضررين من زلزال المغرب.

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