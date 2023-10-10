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الهلال الأحمر وزعت مواد غذائية للأشقاء في قطاع غزة

10/10/2023 11:33:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتية امس أن فريقا تابعا لها يتولى توزيع مواد غذائية ووجبات يومية على الأشقاء في قطاع غزة الذين يعانون أوضاعا إنسانية مأساوية نتيجة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وأكدت الأمين العام في الجمعية مها البرجس لـ «كونا» حرص «الهلال الأحمر» على الوقوف إلى جانب المتأثرين والضحايا في قطاع غزة ومساندتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة ظروفهم الراهنة.
وقالت البرجس إنه تم توزيع الحصص الغذائية والوجبات اليومية على النازحين الفلسطينيين في مراكز الإيواء من خلال فريق «الهلال الأحمر» الموجود هناك، كما تم التواصل أيضا مع الأشقاء في الهلال الأحمر الفلسطيني للاطلاع على الاحتياجات الطبية والإغاثية بشكل عاجل.
ولفتت إلى أن «الهلال الأحمر» يسخر كل إمكاناته لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتخفيف من معاناته نتيجة العدوان الإسرائيلي، وبالتعاون بين الجمعية والهلال الأحمر المصري تم تجهيز قافلة مساعدات ومستلزمات طبية للأشقاء في قطاع غزة، كما سيقوم «الهلال الأحمر» بالكثير من المبادرات والجهود لدعم المتضررين جراء ما خلفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وحثت المواطنين والقطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في دعم حملة «أغيثوا فلسطين» التي أطلقتها الجمعية لمصلحة الشعب الفلسطيني ومساعدته في مواجهة هذه الأزمة التي يعيشها حاليا، مشيرة إلى أن الجمعية ستستقبل التبرعات المادية عبر موقعها الإلكتروني.
وأشارت إلى أن الجمعية لن تتوقف عن إرسال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة جراء ما يتعرض له من عدوان إسرائيلي غاشم، كما تتابع عن كثب كل احتياجات الفلسطينيين في القطاع بالتعاون مع المنظمات الإنسانية العاملة في المجال الإنساني.

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