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الصندوق الكويتي للتنمية يشارك في المؤتمر والمعرض العربي للطاقة والمياه

10/10/2023 11:33:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يشارك الصندوق الكويتي للتنمية في المؤتمر والمعرض العربي للطاقة المياه، الذي انطلقت أعماله أمس في قاعة الهاشمي بفندق راديسون بلو برعاية وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الأستاد. وقال الصندوق في بيان له إن المؤتمر الذي تستمر أعماله حتى 12 أكتوبر الجاري تحت شعار «حلول حديثة لمستقبل أفضل»، يحرص على تعزيز مسيرة التنمية في الكويت من خلال خلق حلقة التقاء فعالة بين الاستفادة من استراتيجيات الدول العربية والعالمية مع آخر الأبحاث العلمية، بالإضافة إلى أحدث الحلول الصناعية والتجارية في مجالات الطاقة والمياه.

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