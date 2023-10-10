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تدشين فزعة لفلسطين بمشاركة 23 جمعية خيرية

10/10/2023 11:33:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ليلى الشافعي
بحضور ممثل وزارة الخارجية سعد النويف، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للإغاثة د.إبراهيم الصالح والسفير الفلسطيني في الكويت رامي طهبوب، نظمت الجمعية الكويتية للإغاثة الحملة الشعبية لدعم الوضع الإنساني بفلسطين تحت شعار «فزعة لفلسطين» بإشراف وزارتي الشؤون والخارجية، وشارك في الحملة نحو 23 جمعية خيرية محلية.
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية د.إبراهيم الصالح حرص الكويت على دعم صمود الشعب الفلسطيني أمام ما يتعرض له من اعتداءات وحشية من قبل الكيان الصهيوني المعتدي على المدنيين، ولأن الشعب الكويتي ومعه المؤسسات الفاعلة في مجال العمل الخيري والإنساني حملوا على عواتقهم مسؤولية الوقوف جنبا الى جنب مع أشقائنا في فلسطين، أعلن كرئيس لمجلس إدارة الجمعية الكويتية للإغاثة باستمرار الحملات الوطنية لدعم وإغاثة المنكوبين والمتضررين في كل مكان، وانطلاق حملة «فزعة لفلسطين» التي تأتي بتنسيق رفيع المستوى بين وزارات الخارجية والشؤون والإعلام والجمعية الكويتية للإغاثة وعدد من الجمعيات والمبرات الخيرية من أجل تأمين المساعدات الطبية والغذائية ولوازم الإيواء الضرورية والعاجلة للمدنيين في مختلف محافظات ومدن دولة فلسطين، لافتا الى ان الحملة امتداد للتنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات الخيرية في الكويت والذي كان نتاجه عملا إغاثيا مشتركا مكتمل الأركان.
من جانبه، شكر السفير الفلسطيني رامي طهبوب الكويت على إطلاق هذه الحملة. وقال: هذا الأمر تعودنا عليه من «كويت الإنسانية»، «كويت العروبة» في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وحكومة وشعب الكويت الحبيبة، موضحا ان هذا ليس غريبا على هذا البلد الطيب في دعم وإسناد الفلسطينيين وما يتعرضون له من عدوان وحشي ومسح لأحياء بكاملها. وتابع: وكما تعودنا نحن صامدون لأننا أصحاب حق، فصاحب الحق إيمانه بعدالة قضيته، والكويت دائما سباقة في إعطائنا هذا النفس القوي للصمود في وجه المحتل، وفي وجه الأداة العسكرية اللامسبوقة وسنبقى صامدين. ولفت الى ان هذه الحملة لا نتدخل في أي تفاصيل لها بل دورنا كسفارة فلسطين لا يتعدى التنسيق مع الجهات الكويتية من أجل تزويدهم بما يحتاجون إليه.

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