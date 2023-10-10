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انتخاب الكويت عضوا في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لفترة 3 سنوات

10/10/2023 11:33:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • الكويت كانت ومازالت وستبقى داعماً قوياً لعمل مجلس حقوق الإنسان وولايته بصفته الهيئة الحكومية الدولية الأساسية التابعة للأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم


انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة 15 عضوا جديدا للانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان منهم الكويت لفترة ثلاث سنوات بدءا من الأول من يناير 2024.
وبذلك انضمت كل من الكويت وألبانيا والبرازيل وبلغاريا وبوروندي والصين وكوت ديفوار وكوبا وجمهورية الدومينيكان وفرنسا وغانا وإندونيسيا واليابان ومالاوي وهولندا إلى مجلس حقوق الإنسان.
وبهذه المناسبة، هنأ وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وحكومة الكويت على نجاح الجهود الكبيرة والدؤوبة في حصول الكويت على عضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2024-2026.
وقال الوزير الشيخ سالم العبدالله، في تصريح لـ «كونا»، إن النتيجة والرقم الكبير اللذين حققتهما الكويت «ما هما إلا دلالة على احترام الكويت لحقوق الإنسان ودورها الفاعل في هذا المجال، وهو الأمر الذي تؤمن به كل الدول الـ 183 التي أدلت بصوتها لصالح الكويت».
وتقدم الوزير الشيخ سالم العبدالله بجزيل الشكر والامتنان للدول المشاركة بالتصويت «على الأمانة التي حملونا إياها ونؤكد لهم من هذا المقام ولكل أعضاء المجتمع الدولي أن الكويت ستبقى كما عهدتموها وافية بالتزاماتها حاملة لمسؤولياتها بكل تفان وإخلاص ومستكملة دورها الفاعل من كل المنابر في كل وقت وحين».
وأكد أن الكويت كانت ومازالت وستبقى داعما قويا لعمل مجلس حقوق الإنسان وولايته بصفته الهيئة الحكومية الدولية الأساسية التابعة للأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وأضاف «انطلاقا من هذه القناعة الراسخة والإيمان التام بأهمية وحيوية هذا المجلس نعاود التأكيد للأشقاء والأصدقاء والحلفاء وكل أعضاء المجتمع الدولي بأن الكويت ومن خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان ستضطلع بمسؤولية تمتع الجميع بحقوق الإنسان وحمايتها في كل مكان، فهي حقوق متأصلة للجميع بمساواة ومن دون تمييز».
وأشاد بدور منتسبي وزارة الخارجية و«جميع القائمين على هذه الحملة الكبيرة»، قائلا «هذا هو نجاحكم، وبسواعدكم وتفانيكم ستبقى راية الكويت في رفعة وستبقى مكانتها شامخة، فبارك الله فيكم وفي جهودكم».

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