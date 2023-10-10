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بالفيديو مشاعل الكليب لـ الأنباء أفتخر كوني أول امرأة تسجل لانتخابات تعاونية ضاحية عبدالله السالم

10/10/2023 11:33:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) آلاء خليفة
ذكرت عضو مجلس إدارة جمعية ضاحية عبدالله السالم والمنصورية التعاونية مشاعل الكليب ان مسيرة العطاء اكتملت بتوجه ناخبين وناخبات منطقتي عبدالله السالم والمنصورية إلى صناديق الاقتراع واختيارهم لمن يمثلهم في مجلس إدارة الجمعية.
وأفادت الكليب، في تصريح لـ «الأنباء» بعد فوزها بالانتخابات بـ 197 صوتا التي أجريت مساء الاثنين، بأن رسالتها للناخبين والناخبات ركزت على الاصلاح، مشيدة بالحضور الذي فاق التوقعات.
وأعربت عن فخرها بالأرقام التي حصلت عليها خلال الانتخابات، مؤكدة للجميع انها ستسير على درب الاصلاح الذي وعدتهم به وستبذل قصارى جهدها نحو التغيير للأفضل.
وأوضحت انها أول مرشحة سجلت للانتخابات في ضاحية عبدالله السالم، لافتة إلى انه كان من المفترض أن تجرى الانتخابات في 17 مايو ولكن تم التأجيل إلى 10 اكتوبر، مشيرة إلى انها شجعت العنصر النسائي على خوض الانتخابات، لاسيما ان المرأة الكويتية أثبتت كفاءتها وجدارتها في جميع المجالات التي خاضتها في المجتمع.
وأشارت الكليب إلى انها كسرت حاجز احتكار الرجال لعضوية مجالس إدارات الجمعيات التعاونية وشجعت المرأة على خوض مجال العمل التعاوني.

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