وزير الإسكان إضافة الضاحية الثانية في جنوب سعد العبدالله لجدول التوزيعات

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، عن موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية على ضم الضاحية الثانية من مشروع جنوب سعد العبدالله إلى جدول التوزيعات الأسبوعي ومباشرة توزيعها على أصحاب طلبات التخصيص.
وأضاف الرقبة أن الموافقة على المقترح جاءت بهدف زيادة الخيارات المتاحة للمواطنين وزيادة حجم المستفيدين من أصحاب الطلبات الإسكانية القائمة، مؤكدا الحرص على توفير الرعاية السكنية لأصحاب الطلبات وإيجاد مزيد من التسهيلات بناء على توجيهات مجلس الوزراء.
MENAFN10102023000130011022ID1107222569
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.