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وزير الإسكان إضافة الضاحية الثانية في جنوب سعد العبدالله لجدول التوزيعات

10/10/2023 11:33:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، عن موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية على ضم الضاحية الثانية من مشروع جنوب سعد العبدالله إلى جدول التوزيعات الأسبوعي ومباشرة توزيعها على أصحاب طلبات التخصيص.
وأضاف الرقبة أن الموافقة على المقترح جاءت بهدف زيادة الخيارات المتاحة للمواطنين وزيادة حجم المستفيدين من أصحاب الطلبات الإسكانية القائمة، مؤكدا الحرص على توفير الرعاية السكنية لأصحاب الطلبات وإيجاد مزيد من التسهيلات بناء على توجيهات مجلس الوزراء.

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