وزير المالية يشكل لجنة تحقيق بمخالفات مستشفيات الضمان الصحي
التاريخ
10/10/2023 11:33:29 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أصدر وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار فهد الجارالله قرارا بتشكيل لجنة تحقيق بشأن المخالفات التي تتعلق بمستشفيات الضمان الصحي، وذلك للتحقق من الإجراءات التي اتخذتها هيئة الاستثمار في مزايدة مستشفيات الضمان الصحي ومدى وفاء الشريك الإستراتيجي بالتزاماته وحصر الآثار القانونية للأحكام القضائية، وتحديد المتسبب من ناحية الخطأ ونوعه، بالإضافة إلى التحقق من مدى التزام مجالس إدارة الشركة بالإجراءات القانونية نحو الدعوة للجمعيات العامة الى الانعقاد.
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