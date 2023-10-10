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وزير المالية يشكل لجنة تحقيق بمخالفات مستشفيات الضمان الصحي

10/10/2023 11:33:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار فهد الجارالله قرارا بتشكيل لجنة تحقيق بشأن المخالفات التي تتعلق بمستشفيات الضمان الصحي، وذلك للتحقق من الإجراءات التي اتخذتها هيئة الاستثمار في مزايدة مستشفيات الضمان الصحي ومدى وفاء الشريك الإستراتيجي بالتزاماته وحصر الآثار القانونية للأحكام القضائية، وتحديد المتسبب من ناحية الخطأ ونوعه، بالإضافة إلى التحقق من مدى التزام مجالس إدارة الشركة بالإجراءات القانونية نحو الدعوة للجمعيات العامة الى الانعقاد.

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