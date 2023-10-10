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رئيس مجلس الوزراء بالإنابة تكثيف الانتشار الأمني والتعامل الفوري مع أي سلبيات في جميع أنحاء البلاد

10/10/2023 11:33:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وجه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بتكثيف الانتشار الأمني والدوريات الثابتة والمتحركة والراجلة للتعامل الفوري مع أي سلبيات في جميع أنحاء البلاد.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي إن ذلك جاء خلال ترؤس الشيخ طلال الخالد اجتماعا أمنيا مع عدد من الوكلاء المساعدين للاطلاع على آخر المستجدات الأمنية في البلاد بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس.
وأعرب الشيخ طلال الخالد عن تقديره للجهود الحثيثة التي يقوم بها كل قطاع من قطاعات الوزارة، مؤكدا ثقته بقدرة منتسبي الداخلية على أداء المهام المكلفين بها.
ودعا جميع منتسبي الوزارة إلى الاستمرار في العطاء بنفس القدر من الكفاءة والجاهزية كالعهد بهم دائما.
واستمع من وكيل وزارة الداخلية والوكلاء المساعدين إلى الخطط الأمنية التي يتم تطبيقها ميدانيا، كما اطلع على نتائج الحملات المكثفة التي تقوم بها قطاعات الوزارة لحفظ الأمن بمختلف المواقع.

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