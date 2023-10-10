رئيس مجلس الوزراء بالإنابة تكثيف الانتشار الأمني والتعامل الفوري مع أي سلبيات في جميع أنحاء البلاد

(MENAFN
- Al-Anbaa) وجه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بتكثيف الانتشار الأمني والدوريات الثابتة والمتحركة والراجلة للتعامل الفوري مع أي سلبيات في جميع أنحاء البلاد.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي إن ذلك جاء خلال ترؤس الشيخ طلال الخالد اجتماعا أمنيا مع عدد من الوكلاء المساعدين للاطلاع على آخر المستجدات الأمنية في البلاد بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس.
وأعرب الشيخ طلال الخالد عن تقديره للجهود الحثيثة التي يقوم بها كل قطاع من قطاعات الوزارة، مؤكدا ثقته بقدرة منتسبي الداخلية على أداء المهام المكلفين بها.
ودعا جميع منتسبي الوزارة إلى الاستمرار في العطاء بنفس القدر من الكفاءة والجاهزية كالعهد بهم دائما.
واستمع من وكيل وزارة الداخلية والوكلاء المساعدين إلى الخطط الأمنية التي يتم تطبيقها ميدانيا، كما اطلع على نتائج الحملات المكثفة التي تقوم بها قطاعات الوزارة لحفظ الأمن بمختلف المواقع.
MENAFN10102023000130011022ID1107222567
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.