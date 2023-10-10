بالفيديو الفهد بحث مع نظيره القطري التعاون الدفاعي والمستجدات الإقليمية والدولية



القدرات الكبيرة للقوات المسلحة القطرية تشكّل نقطة تحول جوهرية وانطلاقة نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسات العسكرية الخليجية علاقات تاريخية عريقة وروابط أخوية متينة تجمع البلدين والشعبين ونحرص على تعزيزها وتطويرها على كل الأصعدة والمستويات



بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الشقيقة د.خالد بن محمد العطية علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين، لاسيما ما يتعلق منها بالجوانب الدفاعية وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى استعراض أهم التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

جاء اللقاء، الذي جمع الوزيرين، بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها الشيخ أحمد الفهد لدولة قطر الشقيقة تلبية لدعوة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري د.خالد بن محمد العطية.

وأشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع خلال اللقاء بعمق العلاقات التاريخية العريقة والروابط الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص الجانبين على تعزيزها وتطويرها على جميع الأصعدة والمستويات، كما أعرب عن شكره وتقديره لأخيه د.خالد بن محمد العطية على دعوته الكريمة له لزيارة دولة قطر الشقيقة.

هذا، وقام الشيخ أحمد الفهد ونظيره القطري بزيارة مصنع بارود لإنتاج الذخيرة الذي تديره أياد قطرية من منتسبي القوات المسلحة، حيث اطلع على سير العمل في خطوط الإنتاج والتصنيع والتي تتبع أعلى معايير الجودة العالمية في هذا المجال مما يسهم بدوره في زيادة الاعتماد على الصناعة المحلية في دعم جاهزية واستعداد القطاعات العسكرية.

كما توجه الوزيران بعد ذلك لزيارة قاعدة دخان الجوية حيث اطلع خلال الزيارة على أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة التي تمتلكها القوات المسلحة القطرية.

وعبر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد في ختام الزيارتين عن سعادته بما شاهده من قدرات كبيرة وإمكانات متميزة للقوات المسلحة القطرية، والتي تشكل نقطة تحول جوهرية، وانطلاقة نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسات العسكرية الخليجية للقيام بدورها الأساسي في الدفاع عن أمن وسلامة المنطقة، وتقديم كل أشكال الدعم والإسناد للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون تفعيلا لاتفاقيات التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات.

الجدير بالذكر أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد كان قد وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة امس، وكان في استقباله لدى وصوله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الشقيقة د.خالد بن محمد العطية، وسفيرنا لدى دولة قطر خالد بدر المطيري، ورئيس المكتب العسكري الكويتي العميد الركن رائد عبدالحميد السني، وأعضاء البعثة الديبلوماسية والملحقية العسكرية.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد والوفد الرسمي المرافق له غادر البلاد متوجها إلى دولة قطر الشقيقة في زيارة رسمية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري د.خالد بن محمد العطية.