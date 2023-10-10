الخارجية الفرنسية: ارتفاع عدد قتلانا فى إسرائيل إلى ثمانية حتى الآن

MENAFN - Youm7) أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، الثلاثاء أن حصيلة الضحايا الفرنسيين في الهجمات التي وقعت في إسرائيل بلغت حتى الآن 8 و20 آخرين في عداد المفقودين، "من المحتمل أن يكون تم اختطاف بعضهم"، محذرة من أن هذا العدد قد يرتفع.

وقالت كولونا: "أشعر بحزن شديد عند إبلاغكم بأنه في الوقت الحالي، نأسف لمقتل ثمانية من مواطنينا في هذه الهجمات وليس لدينا أخبار عن 20 آخرين"، من بينهم على الأقل طفل واحد.



من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن شركة الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" ستنظم رحلة جوية، يوم الخميس المقبل، لإجلاء فرنسيين من إسرائيل.





