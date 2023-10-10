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موريتانيا تنضم إلى منظمة الدول المصدرة للغاز كعضو مراقب

10/10/2023 11:27:36 PM
(MENAFN- Youm7) انضمت موريتانيا الثلاثاء إلى منظمة الدول المصدرة للغاز كـ"عضو مراقب".

وجاءت الموافقة على انضمام موريتانيا خلال اجتماع مجلس وزراء المنظمة في دورته الخامسة والعشرين في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.


وتضم المنظمة 19 دولة تمثل 72% من إجمالي احتياطيات الغاز في العالم و42% من الإنتاج.

وأكدت وزارة البترول والمعادن والطاقة الموريتانية أن الانضمام يأتي «تثمينا للرؤية التي رسمتها الحكومة من أجل الاستغلال المعلن والمسؤول للموارد الغازية والدور الذي يمكن لموريتانيا أن تلعبه في ظل التحول الطاقوي الجديد».

وقال البيان إن الحكومة تهدف من خلال «رؤيتها الطاقوية إلى الولوج الشامل إلى طاقة منخفضة الكربون وذات موثوقية ومنخفضة التكلفة».

وتستعد موريتانيا لبداية إنتاج الغاز من حقل السلحفاة آحميم الكبير المشترك مع السنغال مع نهاية الربع الأول من العام المقبل.

ويتوقع أن تبلغ القدرة الإنتاجية للحقل 2ر5 مليون طن من الغاز الطبيعي سنويا على أن يتضاعف مستوى الإنتاج ليتجاوز خمسة ملايين طن من الغاز الطبيعي.


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