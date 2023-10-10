موريتانيا تنضم إلى منظمة الدول المصدرة للغاز كعضو مراقب

(MENAFN
- Youm7) انضمت موريتانيا الثلاثاء إلى منظمة الدول المصدرة للغاز كـ"عضو مراقب".
وجاءت الموافقة على انضمام موريتانيا خلال اجتماع مجلس وزراء المنظمة في دورته الخامسة والعشرين في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.
وتضم المنظمة 19 دولة تمثل 72% من إجمالي احتياطيات الغاز في العالم و42% من الإنتاج.
وأكدت وزارة البترول والمعادن والطاقة الموريتانية أن الانضمام يأتي «تثمينا للرؤية التي رسمتها الحكومة من أجل الاستغلال المعلن والمسؤول للموارد الغازية والدور الذي يمكن لموريتانيا أن تلعبه في ظل التحول الطاقوي الجديد».
وقال البيان إن الحكومة تهدف من خلال «رؤيتها الطاقوية إلى الولوج الشامل إلى طاقة منخفضة الكربون وذات موثوقية ومنخفضة التكلفة».
وتستعد موريتانيا لبداية إنتاج الغاز من حقل السلحفاة آحميم الكبير المشترك مع السنغال مع نهاية الربع الأول من العام المقبل.
ويتوقع أن تبلغ القدرة الإنتاجية للحقل 2ر5 مليون طن من الغاز الطبيعي سنويا على أن يتضاعف مستوى الإنتاج ليتجاوز خمسة ملايين طن من الغاز الطبيعي.
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