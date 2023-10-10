رئيس الحكومة الجزائرية: ركزنا جهودنا الدبلوماسية على المساهمة فى إحلال السلم والأمن

MENAFN - Youm7) أكد رئيس الحكومة الجزائرية، أيمن عبدالرحمن، أن بلاده ركزت جهودها الدبلوماسية على المساهمة في إحلال السلم والأمن الإقليميين وتعزيز الروابط مع إفريقيا والعالم العربي وتطوير الشراكة عبر العالم.

جاء ذلك خلال عرضه الثلاثاء بالجزائر العاصمة، حصيلة سياسة وعمل الحكومة خلال العام الماضى أمام المجلس الشعبى الجزائرى (الغرفة الأولى من البرلمان).

وأوضح عبدالرحمن أن الدبلوماسية الجزائرية عكفت على الصعيد الإفريقى على تثمين مبادراتها ذات البعد القاري، موازاة مع مساهمتها الفعالة في العمل المشترك ضمن المنظمات القارية وكذلك عبر مشاريعها الأساسية على غرار برنامج "منطقة التبادل الحر الإفريقية".

ونوه إلى أنه تم تزويد الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية بغلاف مالي معتبر قدره مليار دولار أمريكي موجه لتمويل مشاريع على مستوى البلدان الأفريقية لا سيما منها دول منطقة الساحل.

وفي منطقة الساحل الإفريقي، أشار رئيس الحكومة الجزائرية إلى الدبلوماسية الجزائرية واصلت جهودها للمساهمة في إحلال الاستقرار والأمن عبر مرافقة العديد من البلدان، مشيرا إلى أن دولة مالي جاءت في مقدمة الدول التي حظيت بالمرافقة بغية التوصل إلى تحقيق سلام مستدام بها ومن أجل وضع "اتفاق السلم والمصالحة" الموقع في سنة 2015 حيز التنفيذ باعتبار أن الجزائر تتولى مهمة "الوساطة الدولية"؛ وتترأس لجنة متابعة هذا الاتفاق.

كما عملت الجزائر على إنجاز مشاريع عديدة في كل من مالي والنيجر عن طريق الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.



