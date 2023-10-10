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وزير الخارجية التونسى يؤكد عمق علاقات بلاده مع السويد

10/10/2023 11:27:36 PM
(MENAFN- Youm7) أكد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين بلاده والسويد والتي انعكست على آفاق التعاون الثنائي المثمر في جميع المجالات بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقباله، سيليا وراماستين أشير واستلامه نسخة من أوراق اعتمادها كسفيرة جديدة لمملكة السويد بتونس.



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