وزير الخارجية التونسى يؤكد عمق علاقات بلاده مع السويد

وزير الخارجية التونسى يؤكد عمق علاقات بلاده مع السويد
التاريخ
10/10/2023 11:27:36 PM
(MENAFN
- Youm7) أكد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين بلاده والسويد والتي انعكست على آفاق التعاون الثنائي المثمر في جميع المجالات بين البلدين.
جاء ذلك خلال استقباله، سيليا وراماستين أشير واستلامه نسخة من أوراق اعتمادها كسفيرة جديدة لمملكة السويد بتونس.
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