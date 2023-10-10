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الكهرباء: طرح مناقصة إنشاء 4 محولات بالدلتا الجديدة 17 أكتوبر الجارى

10/10/2023 11:27:33 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء،
أنه من المقرر طرح مناقصة إنشاء 4 محطات محولات
لمشروع استصلاح 2 مليون فدان بالدلتا الجديدة 17 أكتوبر الجارى، مؤكدة: أن هذه المحطات ضمن 16 محطة جارى إنشائهم لتأمين التغذية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة.



وأضافت فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتعاون مع المقاولين يسابقون الزمن لسرعة الانتهاء من تنفيذ خطة تأمين التغذية الكهربائية لمشروع استصلاح 2 مليون و200 ألف فدان زراعى بالدلتا الجديدة، مشيرة إلى أن التكلفة الإجمالية لتأمين التغذية الكهربائية للمشروع تبلغ حوالى 22 مليار جنيه يتم تمويلهم من المشروعات الاستراتجية لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة باعتباره أحد أهم المشروعات القومية.



وأضافت، تأمين التغذية الكهربائية لدلتا الجديدة يستهدف إنشاء 16 محطة محولات كهرباء جديدة 8 منهم 220 كيلو فولت و الباقى 66 كيلو فولت بمنطقتى الحمام و رشيد، موضحاً أن هذه المحطات هدفها توصيل التيار الكهربائي لـ 8 محطات رفع مياه منقسمين فى الحمام و رشيد.







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