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أبرز خدمات الكنيسة الكاثوليكية فى مواجهة قضية إدمان الشباب.. التفاصيل

10/10/2023 11:27:33 PM
(MENAFN- Youm7) تسعى دائما الدولة المصرية إلى محاربة الإدمان بكل أشكاله المختلفة ويساعدها فى ذلك المؤسسات المختلفة ومن أبرز هذه المؤسسات الكنيسة الأرثوذكسي والكنيسة الكاثوليكية التى تقيم مراكز علاجية لعلاج المدمنين ومتابعتهم بالشهور والسنوات وبعد التعافى أيضا.

وبالإضافة إلى المراكز العلاجية تقوم الكنائس أيضا بعمل ندوات ومؤتمرات للتوعية بخطورة الإدمان والمخدرات وإبراز النماذج الناجحة التي أستطاعت أن تقاوم وتقدم صورة جيدة للمجتمع.

وذكر الأب كيرلس نظيم مسئول مكتب دياكونيا للتنمية بالكنيسة الكاثوليكية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الكنيسة تقوم بعمل دورات إعداد قادة للمستقبل وتمكين الشباب فى المجتمع عن طريق تعليمه حرفة أو منحة وأيضا من مختلف الأطيف فى المجتمع.

وتابع لدينا خدمة مكافحة الإدمان للشباب التى يريد أن يتعافى بالتعاون مع بعض المصحات المختلفة يجلس بها الشاب المتعاطى لمدة 6 أشهر كاملة بتكلفة من الكنيسة الكاثوليكية حتى يتعافى ويصبح عضو فعال فى المجتمع وتكون معتمدة فى وزارة الصحة.

وأوضح أنه عدد المدمنين فى 2011 كان كبير بسبب الانفلات الأمنى، الأمر الذى ساهم فى توفير كل وسائل الإدمان ولكن حاليا الموضوع قل بنسبة كبير فالأمر مرتبط بوضع اجتماعى وهذا العام والعام الماضى قلت نسب إدمان الشباب كثيرا، ونلمس ذلك فى الأماكن الشعبية.


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