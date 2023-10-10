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الصحة تكشف أعراض لدغات البق بعد ظهور نتوءات ملتهبة على الجلد

10/10/2023 11:27:33 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه لا يوجد فى مصر أى انتشار لحشرة البق، مشيرة إلى أن أعمال الترصد فى مكافحة الحشرات مستمرة بالجمهورية.



وتابع: "شددنا كافة إجراءات الدخول من المطارات والموانى خاصة للقادمين من الدول التى تعانى من انتشار حشرة البق ويتم توعية المسافرين بطرق الوقاية وفحص القادمين خاصة الأمتعة، ولا يشعر الكثير من الناس باللدغات، ولا تظهر عليهم أعراض غير شكل اللدغة، وما يحيط بها من احمرار والتهابات بسيطة، بينما يكون البعض الآخر أكثر حساسية، ويعاني من أعراض أكثر حدة.



كما لا تظهر أعراض البق في الجسم على الفور؛ لأنه يفرز كمية صغيرة من المخدر قبل أن يبدأ في مص الدم، ويمكن أن يستغرق ظهور أعراض قرصة البق بضعة أيام، وتسبب اللدغة الشعور بعدم الراحة والحكة، وتتمثل أعراض البق في الجسم في :



- وجود نتوءات ملتهبة مرتفعة عن سطح الجلد مثيرة للحكة، ويتوسطها اللون الأحمر، وتنتشر في شكل مجموعات أو خط مستقيم.

-الشعور بالحرقان والآلام.

-ونادراً ما يعاني بعض الأشخاص من أعراض شديدة تتطلب العناية الطبية الفورية مثل:

-عدم انتظام ضربات القلب.

-صعوبة في التنفس.

-حبوب بها ماء.

-المعاناة من الحمى.

-الشعور بالغثيان والقيء.

-المعاناة من تورم اللسان.







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