الصحة تكشف أعراض لدغات البق بعد ظهور نتوءات ملتهبة على الجلد

(MENAFN
- Youm7) أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه لا يوجد فى مصر أى انتشار لحشرة البق، مشيرة إلى أن أعمال الترصد فى مكافحة الحشرات مستمرة بالجمهورية.
وتابع: "شددنا كافة إجراءات الدخول من المطارات والموانى خاصة للقادمين من الدول التى تعانى من انتشار حشرة البق ويتم توعية المسافرين بطرق الوقاية وفحص القادمين خاصة الأمتعة، ولا يشعر الكثير من الناس باللدغات، ولا تظهر عليهم أعراض غير شكل اللدغة، وما يحيط بها من احمرار والتهابات بسيطة، بينما يكون البعض الآخر أكثر حساسية، ويعاني من أعراض أكثر حدة.
كما لا تظهر أعراض البق في الجسم على الفور؛ لأنه يفرز كمية صغيرة من المخدر قبل أن يبدأ في مص الدم، ويمكن أن يستغرق ظهور أعراض قرصة البق بضعة أيام، وتسبب اللدغة الشعور بعدم الراحة والحكة، وتتمثل أعراض البق في الجسم في :
- وجود نتوءات ملتهبة مرتفعة عن سطح الجلد مثيرة للحكة، ويتوسطها اللون الأحمر، وتنتشر في شكل مجموعات أو خط مستقيم.
-الشعور بالحرقان والآلام.
-ونادراً ما يعاني بعض الأشخاص من أعراض شديدة تتطلب العناية الطبية الفورية مثل:
-عدم انتظام ضربات القلب.
-صعوبة في التنفس.
-حبوب بها ماء.
-المعاناة من الحمى.
-الشعور بالغثيان والقيء.
-المعاناة من تورم اللسان.
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