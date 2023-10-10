الزراعة تصدر التوصيات الفنية لمزارعى قصب السكر.. عدم التوريق الأبرز

(MENAFN
- Youm7) أصدرت له وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها، خلال شهر أكتوبر.
وتمثلت التوصيات:
- الاستمرار في النصح والإرشاد بعدم تطويش القصب أو توريقه لخطورة ذلك على السكر والمحصول.
- الانتهاء من زراعة مرتب الغرس الخريفي "15 أكتوبر" حتى يمكن ضمان الحصول على معدلات مرتفعة.
- البدء في زراعة المحاصيل البقولية الشتوية المحملة على مرتب الغرس الخريفي ويفضل أن تكون من الفول أو الترمس أو البصل والطماطم والخيار وخلافة وزراعة المحاصيل النجيلية كالقمح والشعير.
- إحكام الري ويجب ألا تكون وقت هبوب الرياح لتفادى رقاد المحصول.
- تربيط مساحات القصب المحتمل رقادها وخاصة المساحات قوية النمو والمنزرعة فى الأرض الخفيفة "الصفراء".
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