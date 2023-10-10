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الزراعة تصدر التوصيات الفنية لمزارعى قصب السكر.. عدم التوريق الأبرز

10/10/2023 11:27:33 PM
(MENAFN- Youm7) أصدرت له وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها، خلال شهر أكتوبر.



وتمثلت التوصيات:



- الاستمرار في النصح والإرشاد بعدم تطويش القصب أو توريقه لخطورة ذلك على السكر والمحصول.



- الانتهاء من زراعة مرتب الغرس الخريفي "15 أكتوبر" حتى يمكن ضمان الحصول على معدلات مرتفعة.



- البدء في زراعة المحاصيل البقولية الشتوية المحملة على مرتب الغرس الخريفي ويفضل أن تكون من الفول أو الترمس أو البصل والطماطم والخيار وخلافة وزراعة المحاصيل النجيلية كالقمح والشعير.



- إحكام الري ويجب ألا تكون وقت هبوب الرياح لتفادى رقاد المحصول.



- تربيط مساحات القصب المحتمل رقادها وخاصة المساحات قوية النمو والمنزرعة فى الأرض الخفيفة "الصفراء".









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