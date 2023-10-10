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وزارة العمل: حصر ذوى الإعاقة فى 70% من المنشآت لدعم دمجهم بسوق العمل

10/10/2023 11:27:33 PM
(MENAFN- Youm7) وجه حسن شحاتة وزير العمل، مديريات العمل بالمحافظات بالاستمرار فى سياسة حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل ، وتم حصر 70 % من المنشآت، التى يبلغ عددها 24 ألف و69 منشأة فى جميع المحافظات، وذلك منذ يناير 2023 وحتى الآن.



ومنحت وزارة العمل، خلال الـ10 سنوات الماضية اهتمام بالغ لملف ذوى الإعاقة، حيث تم إنشاء وحدة مركزية لتدريب وتشغيل الأشخاص ذوى الهمم برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وقد قامت بتشغيل عدد 29 ألف و784 شخص من ذوى الإعاقة، وأطلقت مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك على مرحلتين في ستة محافظات استفاد منها ما يقرب من ألف مُتدرب، وحصل من خلالها 622 شخص على فرصة عمل، وتنظيم 270 مشروع خاص للأشخاص ذوى الإعاقة ضمن برامج ريادة الأعمال.



كما عقدت وزراة العمل، بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التضامن الاجتماعي بشأن تفعيل واستدامة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنصة الإلكترونية للتوظيف والتأهيل، وحصر المنشأت الخاضعة لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة لتعيين نسبة الـ 5% المقررة قانونا، وتنظيم عدد من ملتقيات التوظيف لذوى الإعاقة لتوفير فرص عمل لائقة تتناسب معهم، وتنمية مهاراتهم وفقا لنوع الإعاقة ودرجتها وترشيحهم .



كما قامت الوزارة من خلال إدارات تفتيش العمل بالمديريات بتنفيذ 3 آلاف و924 حملة توعية تنشيطية لتفعيل قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، وفى مجال توعية الأشخاص ذوى الإعاقة بالقانون رقم 10 لسنة 2018 تم تنفيذ 170 ندوة توعية استفادة منها 3 آلاف و457 من ذوي الهمم، ويتم التفتيش على المنشآت للتحقق من استيفاء النسبة القانونية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بصفة مستمرة .











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