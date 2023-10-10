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بوتين يبحث مع رئيس الفترة الانتقالية بمالى الوضع فى الساحل الأفريقى

10/10/2023 11:27:30 PM
(MENAFN- Youm7) أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الفترة الانتقالية في مالي، أسيمي جويتا، لبحث الوضع في منطقة الساحل والصحراء.

وأفاد الكرملين بأن الاتصال جاء بمبادرة من الجانب المالي، وأن جويتا قدم الشكر لبوتين "على مساعدة موسكو لبلاده".

كما تمت مناقشة التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في مباحثات بوتين وجويتا خلال القمة الروسية الإفريقية الثانية في يوليو.

وتم التأكيد على الالتزام المتبادل بمواصلة تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون في المسائل الأمنية ومكافحة الإرهاب.



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