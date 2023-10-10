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واشنطن: نحن على ثقة بقدرتنا على دعم أوكرانيا والحلفاء فى آسيا وإسرائيل

10/10/2023 11:27:30 PM
(MENAFN- Youm7) أكد مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومى، جيك ساليفان، أن واشنطن على ثقة بقدرتها على دعم أوكرانيا والحلفاء في آسيا ومساعدة إسرائيل في آن واحد.

وقال ساليفان خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "نحن على ثقة بأن الولايات المتحدة قادرة على دعم أوكرانيا ودعم حلفائنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ومساعدة إسرائيل التي تعتبر حليفا قريبا لنا".

وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى لضمان العمل على كل الاتجاهات المذكورة في آن واحد.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أن الولايات المتحدة ستزود إسرائيل بكل ما تحتاج إليه على خلفية تعرضها لهجوم غير مسبوق من قبل "حماس".

وفي وقت سابق، تعهدت واشنطن بمواصلة دعم أوكرانيا، التي قد قدمت لها مساعدات عسكرية بقيمة نحو 45 مليار دولار منذ بدء العلمية العسكرية الروسية في فبراير 2022.

وكان الجيش الإسرائيلى قد أعلن فجر الأربعاء وصول أول طائرة تحمل ذخيرة أمريكية متطورة.



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