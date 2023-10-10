كوريا الشمالية: طوفان الأقصى جاءت نتيجة للأعمال الإجرامية الإسرائيلية المتواصلة

MENAFN - Youm7) دانت كوريا الشمالية، إسرائيل بسبب صراعها المتصاعد مع حركة حماس، مؤكدة أن ذلك "نتيجة للأعمال الإجرامية الإسرائيلية المتواصلة" ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت صحيفة رودونج شينمون، الناطقة بلسان حزب العمال الحاكم فى كوريا الشمالية: "لقد حدث صراع مسلح واسع النطاق بين حماس الفلسطينية وإسرائيل".

وأضافت: "المجتمع الدولي يعتبر الصراع نتيجة للأعمال الإجرامية الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني"، مضيفة أن "الحل الأساسي هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة".

جدير بالذكر أن حركة حماس أطلقت فجر السبت 7 أكتوبر 2023 عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية في العمق الإسرائيلي.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.