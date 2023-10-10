النرويج: تسجيل ترددات اهتزازية قد تكون انفجارا فى منطقة خط غاز بالتيك كونكتر

MENAFN - Youm7) سجل خبراء نرويجيون ترددات اهتزاز وتوقعوا أنه انفجار محتمل في بحر البلطيق بالقرب من خط أنابيب غاز "بالتيك كونكتر" بين فنلندا وإستونيا.

وجاء في بيان نشرته جمعية رصد الزلازل " NORSAR": "رصدت NORSAR انفجارا محتملا قبالة سواحل فنلندا في بحر البلطيق في تمام الساعة 1:20 بالتوقيت المحلي في 8 أكتوبر 2023".

وصرحت شركة "جاسجريد فنلندا" المشغلة لخط أنابيب الغاز الاثنين، أنها أغلقت خط الغاز تحت البحر بين فنلندا وإستونيا، خلال الليل بعد انخفاض غير عادي في الضغط في الأنبوب مما قد يشير إلى حدوث تسرب.

وفي اليوم التالي، قالت الشركة إن "هناك أسبابا للاشتباه في أن أضرارا لحقت بخط أنابيب الغاز البحري"، ولم تقدم الشركة تفاصيل أكثر عن الموضوع.

وأكد رئيس وزراء فنلندا أن الحادث لا يمكن أن يكون لأسباب طبيعية، كما صرح الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو بتصاريح تؤيد ذلك.

وبحسب بيان الجمعية، فقد أشار خبراء الزلازل أن قوة الانفجار تقدر بـ 1 درجة، وهو أقل بكثير من الانفجار الذي وقع في خط أنابيب غاز "السيل الشمالي" في سبتمبر من العام الماضي.



يذكر أن "بالتيك كونكتر" هو خط أنابيب غاز يمتد على طول قاع خليج فنلندا، بطول حوالي 80 كيلومترا، بين إنكو في فنلندا وبالديسكي في إستونيا، تم إطلاقه في ديسمبر 2019.